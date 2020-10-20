Телемедицина в Челябинске: заменит ли технология визит ко врачу

Телемедицина - не вместо визита ко врачу, а в дополнение. Фото: Александр РОГОЗА

Во вторник, 20 октября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о внедрении телемедицины в поликлиниках Южного Урала. Ранее об использовании новых технологий в здравоохранении говорил губернатор Алексей Текслер. Телемедицина, в частности, актуальна во времена пандемии коронавируса как альтернативная возможность получить консультацию узких специалистов.

— Но телемедицина ни в коем случае не замещает визит ко врачу, а является дополнением. Чтобы получить рекомендации узких специалистов, например, — заявила Гехт. — К тому же, все телеконсультации учитываются по аналогии с очными визитами пациентов, назначаются лекарственные препараты, лечение.

По словам первого заместителя губернатора, в медучреждениях области планируется открыть 50 мест для телеконсультаций. Пилотными должны стать поликлиника горбольницы N 1 и детская поликлиника N 8.

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