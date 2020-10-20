В Челябинской области роддома переводят под ковидные госпитали

В Челябинской области для лечения коронавирусных больных отведены 5 849 мест в 27 больницах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 20 октября, в областной больнице N 3 открыто 26 дополнительных коек для коронавирусных больных — в дополнение к уже имеющейся базе. Всего в Челябинской области для борьбы с COVID-19 отведено 5 849 мест в 27 медицинских организациях региона. Об этом во вторник, 20 октября, на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Свободный коечный фонд — 27 %, но картина меняется день ото дня, в зависимости от того, сколько пациентов выздоравливают и выписываются домой. Данные о ситуации с коечным фондом — предмет рассмотрения на областном оперативном штабе по борьбе с коронаирусом, гриппом и ОРВИ, который проводит губернатор.

Под коронавирусные госпитали перепрофилированы родильные дома в Челябинске — N 8, N 9, роддом в Магнитогорске, в Златоусте, в Коркино. Как заявила Ирина Гехт, после открытия областного перинатального центра заполняемость роддомов N 8 и N 9 не заполнялись до конца. Сейчас рожениц размещают в перинатальном центре, в роддоме N 3 на Северо-Западе.

В перинатальном центре рожают и жительницы Златоуста. Уровень качества медицинской помощи мамочкам и новорожденным не снизился.

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