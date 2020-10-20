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Модель из Челябинской области Ирина Шейк разделась для обложки чехословацкого «Vogue»

Темой выпуска стало личное пространство во время пандемии коронавируса
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Ирина Шейк порадовала своих поклонников откровенной фотографией

Ирина Шейк порадовала своих поклонников откровенной фотографией

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модель из Еманжелинска Ирина Шейк стала героиней обложки чехословацкого журнала «Vogue». Для ноябрьского выпуска она снялась голой, только прикрыла все самое интимное. Этот кадр снимали в саду резиденции Versace.

— Просто делаю то, что делаю в саду Донателлы Версаче, — написала Ирина Шейк в своем Instagram.

Вот так выглядит обложка будущего выпуска. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

Вот так выглядит обложка будущего выпуска. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

Главной темой выпуска стало личное пространство во время пандемии и карантина. Этим и можно объяснить настолько откровенную обложку. В свет номер журнала выйдет 22 октября.

Тем временем, поклонники Ирины Шейк, не в силах выразить свои чувства словами, оставили много эмодзи под ее постом в знак поддержки и восхищения.

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