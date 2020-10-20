Минздрав Челябинской области рассказал, какие лекарства могут убить больного с ковидом, и передается ли болезнь от животных

Минздрав развеял мифы о коронавирусе Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области ответил на часто задаваемые вопросы, которые связаны с коронавирусом. Ведомство не только рассказало, при каких случаях необходимо вызывать скорую помощь, но и развеяло мифы о новой болезни.

Фото: Минздрав Челябинской области

Фото: Минздрав Челябинской области

Хозяева домашних животных могут расслабиться. Оказывается, коронавирусом нельзя заразиться от своих питомцев. Однако, несмотря на это, все-таки следует соблюдать гигиену после контакта с пушистыми, чтобы не подхватить другие заболевания.

Кстати, COVID-19 нельзя заразиться при укусах клещей и комаров, так как вирус у них в желудке переваривается. Мухи также не являются источником заболевания новой болезни.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании и разговоре с больным человеком — как правило, при дистанции меньше 1,5-2 метров и контакте в течении 30 минут. Помимо этого, следует учитывать, что аэрозоль с частицами коронавируса остается в воздухе помещения до трех часов. Также ковид можно подхватить и через предметы, к которым прикасался инфицированный.

Врачи не рекомендуют заниматься больным самолечением. Дело в том, что некоторые лекарства во время протекания болезни могут нанести вред человеку и даже убить его. К ним относятся препараты-кортикстероиды и антикоагулянты препараты, а также ингибиторы интерлейкина.

Фото: Минздрав Челябинской области

Также стоит забыть и об известных способах лечения из народной медицины. Врачи доказали, что полоскание горла алкоголем и употребление чеснока не поможет от коронавируса. Также не спасет баня и натирание тела спиртом или кунжутным маслом.

Недавно стало известно, что переболевшие ранее коронавирусом люди могут вновь подхватить эту болезнь. Такие случаи уже зарегистрированы в Челябинске. Отмечается, что ковид у пациентов начинает проходить уже по-другому, а не так, как в первый раз.

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