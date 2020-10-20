ВТБ Капитал Инвестиции выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций

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ВТБ Капитал Инвестиции обновили мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции, расширив его функционал. В новой версии пользователям стала доступна новостная лента информационного агентства «Интерфакс». В робосоветнике была добавлена новая стратегия на алгоритмах искусственного интеллекта, собирающая портфель из акций. Еще больше информации стало доступно пользователям в обновленном личном профиле. Помимо этого, появилась версия приложения для iPad.

Интеграция новостного потока в приложение ВТБ Мои Инвестиции позволит клиентам настраивать оповещения о публикации новостей о компаниях из собственного инвестиционного портфеля, видеть важнейшую информацию в одно и то же время с профессиональными инвесторами, и вовремя отыгрывать новости, двигающие рынок. Теперь пользователи приложения смогут читать бесплатно новости о важнейших событиях в российской и мировой экономике в режиме реального времени. В ленте можно будет найти полную информацию об экономической ситуации в России и в крупнейших странах, макростатистику, новости о деятельности 50 наиболее ликвидных эмитентов российского рынка и 50 топ-компаний Санкт-Петербургской биржи. Пользователям ВТБ Мои Инвестиции станут доступны консенсус-прогнозы финансового состояния крупнейших российских компаний от аналитиков ведущих инвестиционных домов, дополнительные рекомендации и инвестиционные идеи. В новом расширенном профиле пользователи смогут найти полную информацию по своему тарифу и его условиям, реквизиты для пополнения счета из других банков и другие важные данные.

«ВТБ Капитал Инвестиции ведут постоянную работу над совершенствованием своих продуктов и сервисов, мы регулярно обновляем мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции, которое не раз признавалось лучшим в стране, и расширяем его функционал. Появившаяся в приложении лента новостей сделает процесс принятия инвестиционных решений еще более удобным для наших пользователей. Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, сегодня ежедневно нашу инвестиционную платформу используют более 200 тысяч клиентов. Ежемесячно через приложение совершаются сделки на суммы более 1 трлн рублей, а общий объем средств под управлением ВТБ Капитал Инвестиции с начала года вырос в 1,5 раза и превысил 2,9 трлн руб. И я уверен, в дальнейшем эти цифры будут только расти», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).