Челябинское УФАС наказало пивной магазин за рекламу о пользе хмельного

Фото: пресс-служба челябинского УФАС

Челябинское УФАС проверило рекламу о пользе пива, которая распространялась у входа в магазин «Мой толстый друг» в Магнитогорске. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что слоган «Кто пиво пьет, сто лет живет» является вводящим в заблуждение и ненадлежащим в рамках законодательства.

— Реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья. Слоган «Кто пиво пьет, сто лет живет» направлен на формирование у неопределенного круга лиц восприятия о безвредности и полезности алкогольной продукции для здоровья, а также влияет или может повлиять на мотивацию потребителя при выборе товара, — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Антимонопольная служба привлекла к административной ответственности нарушителя за рекламу. Отметим, что вывеска со скандальным слоганом больше уже не висит у входа в магазин.

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