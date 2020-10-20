Повлияла пандемия коронавируса: рэперы Моргенштерн и ЛСП перенесли свои концерты в Челябинске

Пандемия внесла коррективы в планы Моргенштерна. Фото: vk.com / «MORGENSHTERN • Челябинск (ПЕРЕНОС)»

Известный российский рэпер Моргенштерн решил перенести свой концерт в Челябинске из-за эпидемологической ситуации, связанной с коронавирусом. Сообщение об этом появилось в официальных группах исполнителя в соцсетях.

— В связи с сами знаете какой ситуацией и все увеличивающимся количеством заражений нам придется перенести концерт, запланированный на 23 октября, на другую дату, — написал Моргенштерн.

Исполнитель добавил, что купленные билеты будут действительны — их не нужно обменивать. Подробности о том, когда точно в Челябинске будет проходить его концерт, сообщат позднее.

Также свои мероприятия в Челябинске перенес рэпер ЛСП. Однако точная дата концерта известна — 27 февраля 2021 года.

— К сожалению, из-за пандемии коронавируса часть наших осенних концертов перенесена на 2021 год, — сообщили представители ЛСП в соцсетях. — Все купленные ранее билеты действительны!

Напомним, ранее свой концерт перенесла группа «Руки вверх!». Их мероприятие было запланировано на субботу, 24 октября.

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