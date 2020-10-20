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Власти Челябинска рассказали, где появится новая площадка для выгула собак

Решение было принято по итогам опроса среди жителей города
Рустам ЯХИН
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Новая площадка должна появится на этом месте уже в следующем году. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Новая площадка должна появится на этом месте уже в следующем году. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Новая площадка для прогулок и занятий с домашними животными появится в микрорайоне «Парковый». Решение о выборе этого места власти Челябинска приняли по результатам опроса на портале «Активный житель 74».

Жителям столицы Южного Урала предлагалось на выбор два варианта размещения площадки для выгула собак: в микрорайоне «Парковый» в лесной зоне между улицами Александра Шмакова и Габдуллы Тукая и вдоль пешеходной зоны по проспекту Победы от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова.

За микрорайон «Парковый» отдали голоса 65,75% челябинцев, а за проспект Победы 34,25%. Как подчеркнули в мэрии города, более 40% проголосовавших являются жителями Курчатовского района.

Новая площадка для выгула собак должна появится в 2021 году. Она будет с огороженной территорией. Помимо этого, власти установить на объекте малые архитектурные формы и снаряды для занятий с питомцами: барьеры, горки, трамплины и т.д.

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