В Челябинской области иномарка насмерть сбила 48-летнего мужчину

Фото: управление ГИБДД по Челябинской обалсти

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 18:55 в поселке Малково Челябинской области. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, напротив дома №25 по улице Куйбышева водитель иномарки сбил пешехода.

— Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода, мужчину 1972 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, — сообщили в областном ГИБДД

Пешеход скончался на месте происшествия. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Похожий инцидент произошел сегодня в 18:40 в Сосновском районе Челябинска на 2 км автодороги Шершни— Северный обход.

— По предварительным данным, водитель, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Opel Mokka, совершил наезд на пешехода, неустановленную женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, — рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются причины.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской обалсти

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