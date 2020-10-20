Скрестим пальцы: общественники надеются, что на Южном Урале создадут туристический проект «Горный Урал»

Туристический проект «Горный Урал» не останется на бумаге после проигрыша в конкурсе АСИ, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Напомним, ранее проект туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» был представлен на конкурс по развитию экотуризма, который проводило Агентство стратегических инициатив России. Однако в число победителей наш проект не попал.

Тем не менее, несмотря на неудачу, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании кластера.

— Было бы глупо упускать момент для воплощения уже готового продукта. Среди его задач — расширение домов отдыха, санаториев, новая инфраструктура на охраняемых природных территориях, повышение туристического потенциала. Кроме экотуризма, кстати, будут развивать промышленный — с посещением предприятий, — добавляют авторы «Челябушки». — Раз уж финансирование является «больной мозолью», то отдельно отметим планы по участию проекта в других конкурсах, в частности — от Ростуризма. Это второй этап, на котором без помощи извне не справиться. Есть также шанс заполучить средства в рамках будущего нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Скрестим пальцы.

Отметим, туристический кластер «Южный Урал» Новый кластер объединит Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, Чебаркульский районы, Златоуст, Карабаш, Миасс, Трехгорный Усть-Катав и Чебаркуль.