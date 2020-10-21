Автоледи на внедорожнике насмерть сбила женщину под Челябинском

Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария произошла накануне в 18:40 в Сосновском районе. 26-летняя девушка за рулем автомобиля Opel Mokka ехала по дороге Шершни — Северный и на втором километре сбила женщину, перебегающую дорогу. В результате пешеход погибла на месте происшествия.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщается в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Отмечается, что личность погибшей установить не удалось.

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