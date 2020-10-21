Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 21 октября 2020 года в регионе зафиксировано 18 852 случая COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 118 человек, 3 из которых — школьники. Покинуть больничные палаты удалось 98 пациентам, а всего с начала пандемии выздоровели 14 367 южноуральцев. Еще 3 857 больных находятся под присмотром врачей.

За прошедшие сутки скончались три человека, у которых был диагностирован коронавирус. Женщина 63 лет умерла непосредственно от ковида, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациентка, 64 года;

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — пациентка, 80 лет.

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