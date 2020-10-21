Мэрия Челябинска ответит перед судом за нелегальную снегосвалку

Снегосвалки на окраине Челябинска уничтожили деревья и подтопили частный сектор Фото: ОНФ Челябинской области

Прокуратура Челябинской области подала в суд на городскую администрацию из-за нелегальных снегосвалок на Бродокалмакском тракте. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Активисты долгое время добивались создания оборудованной свалки, и теперь чиновникам придется сделать специальную площадку для складирования снега.

— Безразличие к проблеме привело к тому, что недобросовестные предприниматели стали воспринимать территорию у озера как бесплатный полигон и свозить сюда не только снег, но и мусор, — рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Рядом появились мусорные завалы Фото: ОНФ Челябинской области

На новой площадке обязательно должно быть твердое гидроизоляционное покрытие, которое не позволит талому снегу уничтожить деревья и окружающую среду. Там же будут установлены водосборные лотки и системы транспортировки талой воды. Что касается нелегальной свалки, то она представляет из себя ничем не оборудованный большой кусок земли.

Напомним, активисты обратились в прокуратуру в сентябре этого года, когда мэрия не стала выполнять предписания по ликвидации нелегальной свалки. Каждую весну талый снег вместе с мусором направлялся в Первое озеро, а также подтапливал ближайшие частные дома.

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