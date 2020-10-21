В Челябинске умер основатель школы по дзюдо «Локомотив»

Александру Брылкину было 70 лет. Фото: vk.com/МБУ CШОР по Дзюдо «Локомотив» г.Челябинск

Вчера, 20 октября, в Челябинске из жизни ушел 70-летний основатель школы по дзюдо Александр Брылкин.

— В последние годы у него были большие проблемы со здоровьем, — сообщили в региональном министерстве спорта. — Прощание с ним состоится в пятницу, 23 октября в 12:30 на Митрофановском кладбище.

Александр Брылкин был мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо, также он 45 лет руководил школой олимпийского резерва, где готовили будущих чемпионов. В «Локомотиве» родились такие звезды, как мастера спорта международного класса Гиви Гаургашвили, Чемпион Европы в командных состязаниях и победитель Всемирной Универсиады Денис Ярцев.

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