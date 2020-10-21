Релаксирующий медведь попался в фотоловушку на Таганае в Челябинской области

На Таганае засняли релаксирующего медведя Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Фотоловушка, установленная на Таганае, «поймала» медведя, который прилег немного отдохнуть после ночного перекуса. Сначала косолапый сел, а потом и вовсе разлегся на поле овса.

— Возможно, этот отдых был совсем не долгим, ведь у косолапых сейчас очень ответственный период — они нагуливают жир перед долгой зимней спячкой. И иногда набирают до 180 килограммов! — рассказали в национальном парке «Таганай».

В спячку медведи уходят в ноябре. В нацпарке отметили, что их сон не так глубок, как принято думать. Животное может проснуться, почуяв опасность, и убежать из берлоги.

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