Релаксирующий медведь попался в фотоловушку на Таганае в Челябинской области

На Таганае засняли релаксирующего медведя
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Фотоловушка, установленная на Таганае, «поймала» медведя, который прилег немного отдохнуть после ночного перекуса. Сначала косолапый сел, а потом и вовсе разлегся на поле овса.
— Возможно, этот отдых был совсем не долгим, ведь у косолапых сейчас очень ответственный период — они нагуливают жир перед долгой зимней спячкой. И иногда набирают до 180 килограммов! — рассказали в национальном парке «Таганай».
В спячку медведи уходят в ноябре. В нацпарке отметили, что их сон не так глубок, как принято думать. Животное может проснуться, почуяв опасность, и убежать из берлоги.
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