Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В челябинский суд направили дело директора строительной компании, который дал взятку экс-ректору УралГУФК

Предприниматель хотел заплатить 5 млн рублей за заключение контракта
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Бывший ректор УралГУФК Евгений Орехов получил шесть лет колонии за взятки

Бывший ректор УралГУФК Евгений Орехов получил шесть лет колонии за взятки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области направила в суд дело директора строительной компании, который передал взятку бывшему ректору УралГУФК. По данным ведомства, директор ООО «Инстрой» в апреле этого года через посредника передал Евгению Орехову 500 тыс. рублей. Эти деньги были частью от всей всей взятки в размере 5 млн за заключение контракта на работы по ремонту фасада общежития «Дом студентов» и спортивного комплекса «Манеж».

— Уголовное дело направлено в суд Советского района г. Челябинска для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову 22 сентября вынесли приговор за получение взяток, а также превышение должностных полномочий. Его приговорили к шести годам колонии строго режима со штрафом в 3 млн рублей. На скамье подсудимых также оказалась его дочь Анастасия, которая получила 4 года колонии и штраф 2 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru