В челябинский суд направили дело директора строительной компании, который дал взятку экс-ректору УралГУФК

Бывший ректор УралГУФК Евгений Орехов получил шесть лет колонии за взятки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области направила в суд дело директора строительной компании, который передал взятку бывшему ректору УралГУФК. По данным ведомства, директор ООО «Инстрой» в апреле этого года через посредника передал Евгению Орехову 500 тыс. рублей. Эти деньги были частью от всей всей взятки в размере 5 млн за заключение контракта на работы по ремонту фасада общежития «Дом студентов» и спортивного комплекса «Манеж».

— Уголовное дело направлено в суд Советского района г. Челябинска для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову 22 сентября вынесли приговор за получение взяток, а также превышение должностных полномочий. Его приговорили к шести годам колонии строго режима со штрафом в 3 млн рублей. На скамье подсудимых также оказалась его дочь Анастасия, которая получила 4 года колонии и штраф 2 млн рублей.

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