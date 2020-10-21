ВТБ передал детской больнице в Кургане ультразвуковой диагностический аппарат

Фото: предоставлено ВТБ

В рамках благотворительной программы «Мир без слез» ВТБ передал в дар государственному бюджетному учреждению «Курганская детская поликлиника» аппарат для ультразвуковой диагностики. Оборудование необходимо для неинвазивных исследований и позволяет определить размеры, локализацию, характер тканей и функциональные особенности органов.

С маленькими пациентами детской областной больницы в праздничном прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретились герои передачи «Спокойной ночи, малыши!». Подключиться к трансляции и пообщаться с Хрюшей и Филей смогли и другие пользователи соцсети. Телегерои ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

«Курган впервые стал участником прямого эфира акции “Мир без слез”. Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, мы рады оказать помощь детской поликлинике необходимым медицинским оборудованием и порадовать маленьких пациентов встречей с любимыми телегероями в формате онлайн», — отметил Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Курганской области.

Банк ВТБ продолжает поддерживать детские медицинские учреждения по всей стране и в период пандемии. Суть благотворительного проекта «Мир без слез» заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных детских больниц. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получать качественные медицинские услуги в любой части страны. Обязательной частью проекта являются детские праздники для пациентов больниц, принимающих участие в программе. Временно праздники переведены в формат онлайн. Все больницы, которым была обещана помощь в начале 2020 года, получают ее в полном объеме.

Справка:

Благотворительный проект ВТБ «Мир без слез», который реализуется в рамках целевой программы банка «Здоровая страна», был запущен 17 лет назад. За это время помощь получили более 100 детских больниц в разных регионах России. В 2020 году в проекте участвуют 25 медицинских учреждений.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).