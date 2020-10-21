Зима близко: в Миассе пошел снег

В Миассе начался снегопад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую область пришло похолодание. Сегодня, 21 октября, в Миассе пошел снег над озером Инышко, рядом с Тургояком. Очевидцы засняли признаки приближающейся зимы. На кадрах видно, как моросят мелкие снежинки, словно дождь.

Тем не менее, первый снег в Челябинской области выпал еще в сентябре. Жители Уренги увидели утром заснеженные крыши домов и поделились фотографиями в соцсетях.

Напомним, синоптики обещали, что сегодня температура в регионе опуститься +5, +7 градусов, а завтра, 22 октября, будет еще холоднее: +1, +3. Постоянный снежный покров установится не раньше второй декады ноября.

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