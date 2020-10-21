УФАС вынесло решение по жалобе на аукционы, проводимых администрацией Металлургического района Челябинска

Один из контрактов на госзакупках связан с благоустройством сквера у ДК «Строителей». Фото: управление архитектуры Челябинска.

УФАС рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» (Алтайский край) о нарушениях на аукционах, которые проводит администрация Металлургического района Челябинска. По результатам проверки антимонопольное ведомство признало необоснованными претензии строительной компании.

—Изложенные компанией доводы о нарушениях заказчиком законодательства о контрактной системе не нашли подтверждения, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Речь идет об аукционах по благоустройству двух скверов. Один из них находится возле ДК «Строителей», а другой — на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов. Начальная стоимость этих контрактов составляет 18,7 и 10,3 млн рублей соответственно.

Компания «ТехСтройПартнер» сообщила в УФАС, что заказчик незаконно установил требования к сроку действия банковской гарантии, а также не указал в проекте суммы штрафов за неисполнение обязательств и срыва сроков контрактов. На время проверки аукционы были приостановлены, но теперь они снова начнут проводиться.

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