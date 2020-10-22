«Еще одна утрата»: в Челябинске скончался тренер спортивной школы «Локомотив»

Владимир Анатольевич отработал в спортшколе 33 года. Фото: vk.com/МБУ CШОР по Дзюдо «Локомотив» г.Челябинск

В Челябинске ушел из жизни еще один сотрудник школы по дзюдо «Локомотив» — Владимир Солдаткин. Его не стало 21 октября.

— Еще одна утрата! Сегодня скоропостижно, после тяжелой болезни, скончался тренер челябинской СШОР «Локомотив» по дзюдо Владимир Солдаткин. Владимиру Анатольевичу было 60 лет, — сообщил пресс-секретарь Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Владимир Солдаткин — мастер спорта СССР по дзюдо. Спортивной школе «Локомотив» он посвятил 33 года. За это время подготовил множество мастеров спорта, победителей и призеров первенств России и УрФО. 23 сентября Владимир Анатольевич отметил юбилей.

Напомним, 20 октября не стало основателя школы Александра Брылкина. Как сообщили коллеги, в последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем.

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