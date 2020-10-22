Названы самые сильные команды спортсменов-экстремалов на Урале

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 объявляет итоги всероссийских соревнований по уличным видам спорта Urban Battle. Финал прошел 17 октября в формате онлайн-трансляции одновременно в 8 городах России, онлайн-трансляцию посмотрело 1,5 млн человек. В каждом регионе из заявленных команд выбрали лучшую.

Urban Battle объединил в себе состязания всероссийского масштаба и экстремальный тест-драйв 4G-интернета Tele2 в разных городах. Проект стал неординарным событием в спортивной жизни России. Представители разных направлений от ВМХ до скейтбординга и паркура выступали вместе, выполняли сложные трюки во время заезда по родному городу и тестировали качество мобильного интернета Tele2 – стримили со смартфонов в режиме реального времени. Их прямые эфиры посмотрели порядка 12 тысяч человек.

Итоговые видеоролики заездов оценивало жюри, в состав которого вошли спортсмены международного уровня: чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, член российской Олимпийской сборной по BMX-фристайлу Константин Андреев, роллер мирового уровня Кирилл Галушко, прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов и чемпион мира по трикингу, трюковой хореограф Алексей Доронин. Жюри оценивало технику исполнения, зрелищность и сложность элементов.

В Челябинской области за победу боролись четыре команды, звание лучших райдеров региона и 300 000 рублей получили экстремалы из команды Динозавтры. Лучшей командой в Пермском крае стали Swaggers.

В Свердловской области за звание лучшей боролись 5 любительских команд. В итоге победителями регионального этапа с призом в 300 000 рублей стали участники команды Grill, а райдеры из Ekbones получили приз зрительских симпатий среди всех команд России и сертификат на 30 000 рублей на покупку спортивной экипировки. Среди екатеринбуржцев есть и лидеры в индивидуальном зачете. Так, в номинации кикскутеринг жюри отметила Темура Тортладзе, он занял второе место. А в категории скейтбординг первую и третью строчку заняли Валерий Доганадзе и Артем Зотов.

Видеоролики финалистов и участников состязаний можно посмотреть на сайте проекта Urban Battle.

Светлана Галилеева, директор челябинского филиала Tele2:

Это был экстремальный тест-драйв сети 4G на улицах Челябинска с реальными спортсменами, вышло по-настоящему живо и зрелищно. Чтобы протестировать качество мобильного интернета, мы пригласили 16 самых сильных райдеров города, они боролись за титул лучших, стримили свои заезды, используя 4G от Tele2, показывали все, на что способны. Ребята выложились на 120% на челябинских спотах в режиме онлайн, мы восхищены и благодарны. На мой взгляд, Urban Battle объединил спортивное сообщество, позволил спортсменам из разных регионов увидеть, как катаются другие, оценить городские локации, вдохновиться на будущий летний сезон. Финал соревнования в формате телемоста связал города-участники и передал неподдельные бурные эмоции по итогам соревнований. Мы рады, что проект нашел отклик среди аудитории, трансляцию финала посмотрели 1,5 миллиона человек со всей России.

Материал предоставлен компанией Tele2