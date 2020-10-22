Из-за снега на трассе М-5 в Челябинской области образовались заторы и аварии

Выпавший снег создал проблем водителям. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск»

Сегодня утром, 22 октября, на трассе М-5 в Ашинском районе образовалась пробка из-за мокрого снега. Кроме того, на обледенелой дороге столкнулись три машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

На помощь автомобилистам отправились экипажи ГИБДД. Они отрегулировали движение, обеспечили бесперебойную работу дорожников и эвакуировали поврежденные машины.

— В 11 часов утра автомобильное движение было полностью восстановлено, в настоящее время на участке с 1548 по 1610 км работают три экипажа ДПС и пять единиц снегоуборочной техники, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Утром в районе Кропачево развернуло фуру. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск»

Инспекторы напоминают водителям, что нужно заменить летние колеса на зимние, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. И по возможности отказаться от дальних поездок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас поток машин стоит на трассе М-5 в районе поселка Кропачево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лыжники открыли сезон в горах Челябинской области

На хребте Уреньга установился снежный покров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru