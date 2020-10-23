Власти Челябинской области рассказали, сократят ли число ковидных коек после ввода новой больницы

Новая инфекционная клиника — структурное подразделение ОКБ №3
Фото: Ольга АНТОНОВА
Рассчитанная на 100 мест инфекционная больница в Малой Сосновке будет построена и сдана подрядчиком 1 ноября. Несколько дней потребуется для ее внутреннего оснащения. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил губернатор Алексей Текслер, побывав на стройплощадке. Он лично курирует возведение важного объекта в Малой Сосновке.
Сейчас в регионе, как сообщил Текслер, в 27 лечебно-профилактических учреждениях для лечения коронавирусных больных отведено 5909 коек. Сократится ли их число после ввода новой больницы?
— Пока мы этот вопрос не рассматриваем, — сказал министр здравоохранения Юрий Семенов.
Новая инфекционная клиника — структурное подразделение ОКБ №3.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru