Власти Челябинской области рассказали, сократят ли число ковидных коек после ввода новой больницы

Новая инфекционная клиника — структурное подразделение ОКБ №3 Фото: Ольга АНТОНОВА

Рассчитанная на 100 мест инфекционная больница в Малой Сосновке будет построена и сдана подрядчиком 1 ноября. Несколько дней потребуется для ее внутреннего оснащения. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил губернатор Алексей Текслер, побывав на стройплощадке. Он лично курирует возведение важного объекта в Малой Сосновке.

Сейчас в регионе, как сообщил Текслер, в 27 лечебно-профилактических учреждениях для лечения коронавирусных больных отведено 5909 коек. Сократится ли их число после ввода новой больницы?

— Пока мы этот вопрос не рассматриваем, — сказал министр здравоохранения Юрий Семенов.

Новая инфекционная клиника — структурное подразделение ОКБ №3.

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