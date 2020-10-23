Создатели робота Федора из Магнитогорска представили аппарат для борьбы с COVID-19

Работ работает автономно и может «трудиться» даже в присутствии людей. Фото: Evgeny Dudorov/facebook.com

Магнитогорская компания «Андроидная техника» представила робота, который может применяться для борьбы с COVID-19. Видео презентацией поделился технический директор фирмы Евгений Дудоров на своей странице в Facebook.

Робототехнический комплекс дезинфицирует помещения с помощью ультрафиолетовых облучателей. Бот работает автономно и настраивается через приложение в телефоне или на планшете.

— Отмечу, что регулярная дезинфекция в общественных местах станет новым стандартом безопасности, — рассказал Евгений Дудоров.

Недавно известное детище «Андроидной техник» — робот Федор оказался в центре скандала, нахамив космонавтам в Twitter. Позже стало известно, что аккаунт оказался «левым» и почти сразу же после скандала его удалили.

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