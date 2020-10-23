Мокрый снег сменится дождиком. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После теплейшего октября на Южный Урал пришел снег. В горах его очень много — уже можно кататься на лыжах, а в городах снег лежит небольшими скромными островками. Но в ближайшие дни он растает — в регион идет потепление. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 24 и 25 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу в городе ждут минусовую температуру: -3…-5 градусов; а также небольшой снег. Но уже днем потеплеет до +4, а мокрый снег перейдет в дождь. В субботу в областном центре будет достаточно ветрено.

В ночь на воскресенье синоптики обещают +1…+3 градуса, небольшие осадки. А днем в Челябинске потеплеет до +10. В этот день в городе будет облачно и без осадков, а ветер стихнет.

Такой будет погода в Челябинске 24 и 25 октября 2020 года.

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