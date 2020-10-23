Из-за вспышки коронавируса ФК «Челябинск» выставил на очередной матч молодежку

В ФК "Челябинск" пока не называют точные сроки выздоровления игроков. Фото ФК "Челябинск".

О вспышке COVID-19 в стане «горожан» было объявлено в минувшую субботу? 17 октября. По неофициальной информации в команде положительные тесты на коронавирус выявили у 14 игроков и пяти представителей персонала клуба. По этой причине воскресный домашний матч с «КАМАЗом» был отменен, а команде засчитано техническое поражение (0:3). Под вопросом было и участие ФК «Челябинск» в очередном выездном туре чемпионата России ПФЛ 25 октября.

В пресс-службе клуба сообщили, что руководители команды приняли решение отправить на игру в Димитровград с местной «Ладой» молодежный состав ФК «Челябинск». К ним присоединяться и несколько здоровых игроков основного состава.

Не исключено, что такое решение было принято по двум причинам: клуб не хочет получить еще одну «баранку» и потерять три очка, с другой стороны «Лада» сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата и с такой командой можно попытаться cправиться и молодежным составом.

В ФК «Челябинск» сообщили, что игроки сейчас проходят интенсивный курс лечения и профилактики. После выздоровления все снова приступят к тренировкам и будут участвовать в играх чемпионата России. Но точных сроков пока не называют.

Напомним, в прошлом сезоне «Челябинск» занял второе место в чемпионате ПФЛ. В этом – «горожане» после технического поражения «упали» на седьмое место в турнирной таблице

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