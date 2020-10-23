Челябинская область подготовила работы по нацпроекту «Наука»

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В пятницу, 23 октября, губернатор Алексей Текслер участвовал в заседании Наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра международного уровня «Передовые производственные технологии и материалы».

Уральский НОЦ создан для решения задач нацпроекта «Наука». Согласно нему, в течение трех лет в России появится 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Соглашение о создании Уральского НОЦ подписали в прошлом году на международной промышленной выставке «Иннопром» губернаторы Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

НА сегодняшнем заседании Текслер заявил, что Челябинская область готова к защите своих проектов в рамках Уральского НОЦ.

— Все наши ключевые проекты, в том числе ГРЦ им. В.П. Макеева мы в заявке сохранили, — заявил глава региона. — И будем готовиться достойно заявку защитить

Как сообщает пресс-служба губернатора, защита заявки НОЦ состоится в конце ноября. Весной Уральский НОЦ пополнился 63 новыми участниками, среди которых промышленные предприятия, вузы, научные организации Челябинской, Свердловской и Курганской области.

В рамках заседания обсудили утверждение программы деятельности Уральского НОЦ и центра развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий.