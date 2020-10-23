Челябинский «Трактор» в Хабаровске переиграл «Амур»

25 октября "Трактор" проведет второй матч с "Амуром" в Хабаровске. Фото ХК "Трактор".

В последних шести матчах обе команды показывали одинаковые результаты: четыре победы и всего два поражения. Поэтому предполагалось, что и борьба будет идти, выражаясь по-спортивному, «ноздря в ноздрю». Так и произошло. В течение всего матча то одна, то другая команда выходила вперед. «Трактор» открыл счет на восьмой минуте (гол — Дмитрий Огурцов). «Амур» на 11-й сравнял, а спустя 30 секунд вышел вперед

Во втором периоде, вернувшийся в состав после травмы челябинец Виталий Кравцов, уравнял шансы — 2:2. А в третьем отрезке матча точные броски Игоря Исаева и Томаша Гики вывели «Трактор» вперед — 4:2.

Напомним, что на старте чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске уверенно переиграл «Амур» 5:0. Сейчас очередная победа.

Правда, у «Амура» будет шанс отыграться. Там же в Хабаровске 25 октября «Трактор» проведет с этой командой повторный матч.

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