Жители Челябинска и Магнитогорска помогли екатеринбургскому режиссеру взять грант 1,5 миллиона

Кадр из фильма «Большая восьмерка»

Подведены итоги Фестиваля уличного кино — крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирает не авторитетное жюри, а сами зрители. Лидером голосования стала драма «Большая восьмерка», картина екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. Именно за этот фильм о простом парне, который спасает собак, проголосовали жители Челябинска и Магнитогорска — их поддержка помогла молодому режиссеру получить грант в 1 500 000 рублей от МТС ТВ на запуск производства будущего полнометражного фильма.

В этом году фильмы Фестиваля уличного кино можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

— После длительного периода карантина и закрытых кинотеатров для нас особенно важно поддержать офлайн-мероприятие — показ фильмов Фестиваля уличного кино в безопасном формате — в автомобильном кинотеатре Магнитогорска, в Челябинске — в креативном пространстве SVOBODA2 с соблюдением всех необходимых мер, а также предоставить возможность посмотреть программу тем, кто не сможет побывать на кинопоказе в нашем онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Мы стремимся сделать работу с цифровыми сервисами максимально комфортной, поэтому представляем челябинцам большой выбор контента и создаем собственную экосистему, которой и удобно, и выгодно пользоваться, — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Фильмы показали жителям Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга и других городов России. В каждом городе гости показов отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.

Справка КП

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. Помимо показов фестиваль включает в себя еще большое число активностей под открытым небом, масштабный городской праздник, участниками которого становятся десятки тысяч человек. В этом году фестиваль прошел в седьмой раз. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ выступает генеральным партнером фестиваля.

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ.

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