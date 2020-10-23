Жители Челябинска смогут в аптеках бесплатно измерить уровень кислорода в крови

Прибор дорогой, для домашней аптечки его не купишь. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Все врачи и медсестры поликлиник Челябинска скоро получат пульсоксиметр. Напомним, эти приборы позволяют измерить уровень кислорода в крови, а это важно, чтобы не пропустить развитие пневмонии.

— Увеличить количество пульсоксиметр рекомендовано на совещании при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове. По Челябинску этих приборов нужно порядка 600 штук. Это повысит качество лечения, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Также власти ведут сейчас переговоры с аптеками региона, чтобы простые жители при покупке лекарств могли бесплатно измерить уровень насыщения крови кислородом.

Один пульсоксиметр стоит порядка 1700-3500 тысяч рублей. Покупают его на всякий случай в семью накладно.

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