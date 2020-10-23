Каслинское литье украсило усадьбу Кусково в Москве

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») отлил большую партию садовых диванов и скамеек по заказу столичного музея-усадьбы «Кусково» в Москве.

Усадьба Кусково в столичном районе «Вешняки» — бывшее имение графов Шереметевых, где сохранился архитектурный ансамбль 18 века, который не без оснований называют московским Версалем.

Несколько лет назад завод поставил в«Кусково» крупную партию садовых чугунных диванов «Виноградная лоза», отлитых по модели первой четверти 19 века. Сегодня сотрудничество продолжилось-заводские специалисты разработали для музея ансамбль малых архитектурных форм:скамьи со спинкой, радиальные скамьи, урны и указатели. В их оформлении использовался общий орнамент «Трельяж», который имел широкое распространение в 18 столетии.

На сегодняшний день на территории усадьбы установлено 54 новых каслинских изделия: 14 радиальных скамей и 40 диванов.

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