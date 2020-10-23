В школы и садики Челябинской области нагрянут медицинские инспекторы

В школах области могут ввести двойной контроль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске по примеру Свердловской области появятся общественные медицинские инспекторы, которые будут проверять детские сады и школы. С предложением распространить эту практику на весь Урал выступил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.

— Инспектировать детские сады и школы могут студенты медицинских вузов. Область готова поддержать эту идею, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На 23 октября в Челябинской области на карантин закрыты 127 классов и три сельские школы. При этом в области нет ни одного класса, закрытого по предписанию Роспотребнадзора на карантин из-за заражения школьников коронавирсом. А таких учащихся в регионе за минувшие сутки, по данным Минздрава, пять.

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