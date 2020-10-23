Услуги обсерваторов для родственников пациентов с коронавирусом будут платными

Изолироваться от больного члена семьи можно будет за деньги.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Власти Челябинской области одобрили идею вынужденной изоляции горожан в обсерваторах. Речь идет о членах семьи пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Чтобы не заразиться, им предлагают покинуть дом и какое-то время пожить вдали от больного.
— Еще во время первой волны коронавируса, в апреле-мае, многие гостиницы предлагали нам услуги обсерватора. И сейчас такой опыт используется в некоторых регионах России. Но размещать там людей за счет бюджета достаточно напряженно. Возможны только платные варианты, — заявила на брифинге для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
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