Текслер предложил странам ШОС объединить усилия в борьбе с COVID-19

-. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 23 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в формате ВКС участвовал в пленарном заседании форума «ШОС +». Губернатор озвучил предложения по развитию межгосударственного сотрудничества.

Странам нужны дополнительные программы студенческих обменов. В том числе, на базе Университета ШОС. Но в период ограничений, введенных из-за пандемии, помогут развивать совместные онлайн образовательные проекты.

И еще один момент особенности жизни в пандемию: для улучшения качества жизни важна цифровая трансформация для улучшения качества жизни время.

На пике актуальности тема создания препаратов против коронавирусной инфекции. Поможет создание кооперационных цепочек по производству вакцины в регионах стран ШОС.

Врачам, борющимся на передовой с коронавирусом, нужен обмена опытом. При помощи межпартийного сотрудничества стран ШОС можно развивать обмен специалистами не только в сфере медицины, но и в сфере культуры и образования: проводить совместные онлайн проекты, научные конференции, просветительские мероприятия.

— Шанхайская организация сотрудничества доказала эффективность по решению актуальных вопросов международной повестки. Дальнейший межпартийный диалог усилит эту работу. Считаю опыт проведения форума ШОС+ крайне полезным и своевременным, — резюмировал Текслер.

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