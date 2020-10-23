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«Живой или мертвый — понять не успела»: на остановке в Челябинске лежал без сознания мужчина

Его обступила толпа, а на дороге образовалась пробка из трамваев
Рустам ЯХИН
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Инцидент произошел в Челябинске на проспекте Победы сегодня, 23 октября, около шести часов вечера. Как рассказывают очевидцы, на остановке Косарева лежал без сознания мужчина, а недалеко от него стояли четыре трамвая.

— Он лежал лицом вниз. Вокруг него собралась толпа, в том числе и один из сотрудников трамвая. Живой или мертвый [мужчина]— понять не успела, так как проезжала мимо, — рассказывает читательница КП-Челябинск.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что информацию уточняют.

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