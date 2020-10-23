Ученые не нашли техногенной причины отравления воды на Камчатке

Млекопитающие на Камчатке не пострадали. Фото: Безбородова Кристина.

Причина загрязнения акватории Тихого океана в районе Камчатки — токсичные водоросли. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов. Техногенной причины не обнаружено.

Случившееся в океане ученые назвали «медвежьим приливом». По словам замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова, название родилось по аналогии с «пивным приливом»: явление накрывало побережье Аляски три года. Случившееся на Камчатке назвали медвежьим, потому что медведь — символ полуострова.

Академик Адрианов пояснил: погибли донные гидробиониты и рыбы. Морские животные не пострадали. Сейчас ученые будут наблюдать за состоянием каланов: эти млекопитающие поедают морских ежей, которые могли пострадать от ядовитых водорослей.

Обнародованы пробы воды с пляжей полуострова. Содержание тяжелых металлов — допустимое. Концентрация общего углерода и общего азота в бухте Малая Лагерная — в пределах нормах. Пробы воды в контрольных колодцах полигона с ядовитыми веществами по соседству — чистые. Так же, как и в реке, которая впадает в океан.

Огромное пятно токсичных красных водорослей александрум весной двинулось от берегов Японии на север. Ученые настаивают на системного исследования океана и морских границ.