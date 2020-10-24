Главному гематологу Челябинска, заболевшему коронавирусом, требуется донор с антителами

Донора с четвертой группой крови найти достаточно тяжело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный гематолог Челябинска Владимир Ботвиновский тяжело болен и нуждается в редкой группе крови. Об этом сообщила эндокринолог Жанна Тарасова на своей странице в Facebook.

— Ему нужна антиковидная плазма, четвертая группа крови, резус — положительный, — написала врач в социальной сети. — К сожалению, группа крови редкая? и мы не можем найти донора.

Если найдется человек, который перенес COVID-19 с такой группой, либо с четвертой, но резус — отрицательный, просьба позвонить по телефону: 232-78-88 (Областная станция переливания крови).

Владимир Ботвиновский уже много лет является главным гематологом города. В 1989 году он окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», и уже более чем 30 лет работает на благо пациентов.

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