Врачи продолжают бороться с пандемией
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 24 октября в регионе зафиксировано уже 19 240 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 136 южноуральцев, 3 из которых — школьники. При этом выписали из больничных палат 112 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 14 632 человека. Еще 3 969 больных находятся под присмотром врачей.
За прошедшие сутки скончались три человека, у которых был диагностирован корнавирус. У всех он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:
— сахарный диабет, диффузный атеросклеротический кардиосклероз — пациент, 64 года;
— злокачественное новообразование — пациент, 76 лет;
— цирроз печени, шок — пациент, 66 лет.
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