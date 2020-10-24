Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 24 октября в регионе зафиксировано уже 19 240 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 136 южноуральцев, 3 из которых — школьники. При этом выписали из больничных палат 112 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 14 632 человека. Еще 3 969 больных находятся под присмотром врачей.

За прошедшие сутки скончались три человека, у которых был диагностирован корнавирус. У всех он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, диффузный атеросклеротический кардиосклероз — пациент, 64 года;

— злокачественное новообразование — пациент, 76 лет;

— цирроз печени, шок — пациент, 66 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru