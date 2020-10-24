В аварии под Челябинском погибла 11-летняя девочка

Авария произошла сегодня утром Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня, 24 октября, в 09:20 на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Как сообщает ГИБДД, 59-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe ехал по заснеженной трассе на летней резине, и в какой-то момент выехал на встречную полосу. Там ехал 35-летний мужчина на Kia Ceed, а в салоне у него сидела 11-летняя девочка. Иномарки столкнулись.

— 11-летняя пассажирка автомобиля Kia скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. — Оба водителя и 9-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получили травмы, госпитализированы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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