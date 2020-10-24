В минэкологии Челябинской области прокомментировали ситуацию с уголовным делом по чистке реки Миасс

Для очистки реки использовалась спецтехника. Фото: t.me/Ecoche

В минэкологии Челябинской области прокомментировали ситуацию с уголовным делом, которое возбудили из-за нарушений при чистке реки Миасс. По словам заместителя министра экологии Виталия Безрукова, ведомство оказывает содействие в расследовании дела.

— Министерство экологии Челябинской области в рамках своей компетенции содействует ходу следственных действий по факту проведенной очистки реки Миасс, предоставляет все необходимые документы и способствует расследованию, — сообщил Виталий Безруков.

Напомним, уголовное дело по работам на реке Миасс возбудили после прокурорской проверки. Подрядчик подозревается в мошенничестве на сумму свыше 12 млн рублей, а минэкологии — в халатности, поскольку приняли невыполненные работы.

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