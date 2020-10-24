Челябинке, инсценировавшей похищение ребенка, и ее сожителю избрали меру пресечения

Мать выбросила тело сына в реку Миасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения для матери, которая подозревается в убийстве сына. Как сообщает следствие, в октябре этого года вместе с 29-летним сожителям они несколько раз ударили 7 месячного ребенка по голове, после чего он и умер. Чтобы замести следы, пара решила выбросить тело малыша в реку Миасс.

— 29-летнему местному жителю Евгению Гаврилову и его 24-летней сожительнице Татьяне Пупышевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в,ж» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу — в СИЗО они пробудут два месяца. Расследование дела продолжается.

Напомним, 22 октября женщина обратилась в полицию и заявила, якобы у нее похитили младенца. По тревоге подняли полицейских, но позже мать призналась, что выдумала историю вместе с сожителем, а ребенка на самом деле сбросили в реку. Тело мальчика нашли неподалеку от ТРК «Родник». Мы собрали информацию о матери мальчика.

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