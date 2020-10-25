Четыре человека умерли непосредственно от коронавируса, еще трое зараженных — от сопутствующих заболеваний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 октября 2020 составило 19373 (+ 133 новых). Школьников среди вновь выявленных нет. На лечении находятся 4076 человек, выписаны 14 651 (+19).

За прошедшие сутки умерло 7 человек:

от COVID-19: двое мужчин 71 и 79 лет и две женщины 86 и 87 лет.

от других причин (COVID-19 — сопутствующий):

— атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 83 года;

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — пациентка, 73 года;

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 73 года.

Ситуация с коронавирусом осложняется подъемом сезонных заболеваний. Из-за большого количества обращений, врачей приходится ждать несколько дней. Разгрузить скорую планируют за счет такси — они будут возить врачей к пациентам на дом и обратно в больницу. Смотрим, как оборудованы машины.

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