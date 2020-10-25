Рискуют меньше: в минздраве Челябинской области рассказали о работе водителей «Яндекс.Такси» с врачами

Рядом с водителем никто не садится Фото: Ольга АНТОНОВА

Врачи Челябинска благодарны правительству региона за договор со службой «Яндекс.Такси». 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске повезут участковых терапевтов и фельдшеров по вызовам к амбулаторным больным. А медсестры отправятся брать мазки у заболевших с подозрением на ковид.

Машины, напомним, оборудованы защитной мембраной, отгораживающей место водителя от ряда задних кресел. Первое пассажирское кресло блокировано. Рядом с водителем никто не садится. Шоферы специально выделенных на работу с медиками машин экипированы масками и перчатками. Коробка с противоковидными средствами индивидуальной защиты есть в каждом авто.

— Водители специально выделенных машин защищены от риска заражения надежно, — говорит замминистра здравоохранения Евгений Ванин.

Звонок от заболевшего принимает диспетчер поликлиники Фото: Ольга АНТОНОВА

Участковый терапевт поликлиники ОКБ-3 Светлана Жильдикова уверена: с машинами работа станет оперативнее.

— Мы разрываемся между вызовами и приемом в поликлинике. Рабочий день длится 10 часов. Ходить по вызовам пешком в специальной защите — костюмах, масках — очень тяжело.

Звонок от заболевшего принимает диспетчер поликлиники. Он же связывается с терапевтом и передает адрес для вызова. За ОКБ-3 будет закреплено три автомобиля «Яндекс.Такси».

Флот машин, выделенный специально для работы с врачами, работает 24/7.

Участковых терапевтов и фельдшеров повезут на такси к амбулаторным больным Фото: Ольга АНТОНОВА

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