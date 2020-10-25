Челябинский «Трактор» в Хабаровске дважды сумел переиграть «Амур»

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Восточный выезд в этот раз стал для «Трактора» максимально результативным. Три поединка – три победы. Над «Сибирью», и в двух спаренных матчах в Хабаровске с «Амуром». В предыдущей игре 23 октября черно-белые добились успеха – 4:2, а сегодня, 25-го – с минимальным счетом – 2:1.

Виталий Кравцов на 18-й минуте открыл счет (в первом поединке Виталий также отметился шайбой), в начале второго периода Сергей Калинин удвоил преимущество «Трактора». Хозяева в третьем периоде сумели отыграть одну шайбу. Но на большее хабаровчан не хватило. Итог – 2:1, победа «Трактора». Этот успех позволил «медведям» подняться на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции турнира КХЛ.

28 октября в Челябинске «Трактор» сыграет с нижегородским «Торпедо» (начало в 19.00).

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