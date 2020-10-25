Рабочая неделя в Челябинской области начнется с мокрого снега и гололедицы

Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Завтра, 26 октября, жителям Челябинской области придется аккуратно добираться на работу и учебу. Весь день льет дождь, а ночью температура опустится ниже нуля. По прогнозу челябинского гидрометеоцентра, ожидается до -1 градуса. Синоптики предупреждают о сильной гололедице.
Спасатели просят южноуральцев быть осторожными. Пешеходам нужно позаботиться об обуви с нескользящей подошвой. Если ботинки скользят, наклейте на сухую подошву лейкопластырь или изоленту.
Водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах, снизить скорость и воздержаться от резких маневров. Особенно тем, кто ездит по федеральным трассам. А автомобилистам, не успевшим «переобуть» машины, от поездки лучше совсем отказаться.
Завтра днем в Челябинской области ожидается +3,+8, на севере до -2, будет идти сильный снег с дождем, он будет сопровождаться ветром до 25 м/c.
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