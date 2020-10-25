Такси столкнулось с иномаркой на перекрестке в Челябинске

На перекресток приехали пожарные, потому что была угроза возгорания. Фото: читатель КП
Сегодня днем, 25 октября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российская столкнулись две легковушки, одна из которых брендирована логотипом агрегатора такси.
— После столкновения такси загорелось. Приехали пожарные, потушили, — рассказала КП-Челябинск очевидец Жанна.
Такси вылетело на островок безопасности. К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: читатель КП
Фото: читатель КП
На место приехали скорая и ГИБДД. Однако помощь медиков никому не понадобилась.
— ДТП произошло ориентировочно в 15:45. На регулируемом перекрестке столкнулись Volkswagen и Toyota. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска. В пресс-службе добавили, что возгорания не было, а пожарные приехали поскольку была его угроза.
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