Автомобилистка разбилась насмерть, вылетев с трассы в Челябинской области

Женщина скончалась на месте аварии. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня утром, 25 октября, на дороге Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе. 36-летняя автомобилистка на Hyundai Getz вошла в поворот на скорости и съехала в кювет, врезавшись в дерево.

— Водитель скончалась на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, что завтра в Челябинской области ожидается гололедица. В МЧС просят водителей быть особо внимательными на дорогах.

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