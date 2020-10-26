Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»

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Управляющий банком «Открытие» в регионе Константин Болдырев вновь готов ответить на вопросы читателей.

В условиях сегодняшней непростой ситуации, банк разработал целый ряд мер, призванных поддержать своих клиентов. Одни из самых беспрецедентных — действующие программы ипотечного кредитования.

Константин Александрович подробно расскажет о том, какие ипотечные продукты сегодня актуальны, а также ответит и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие читателей.

С 23 по 29 октября пишите на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru.