Медики рассказали, дошел ли грипп до Челябинской области

Прививочная кампания в государственных клиниках продлится до середины декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году медики опасаются появления тяжелых пациентов, которые одновременно подхватят коронавирус и грипп. Коронавирус уже гуляет по всей России. А что же с гриппом? Рассказываем, дошел ли вирус до Челябинской области.

— Среди всех заболевших в Челябинской области пока нет ни одного пациента с гриппом. Грипп до нас еще не дошел, — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Обычно грипп в регионе появляется концу ноября, к декабрю, а эпидемия ОРВИ и гриппа может начаться после выхода южноуральцев с январских праздников.

Пока есть время, минздрав советует привиться от гриппа. На выработку иммунитета нужно не менее двух недель. Прививочная компания в Челябинской области продлится до середины декабря. Поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, в частных клиниках, а также во время массовых акций в больших ТРК.

Ранее КП-Челябинск писала, что в ноябре челябинцев начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри». Она защищает не от трех штаммов гриппа, а сразу от четырех.

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