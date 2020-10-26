В Общественной палате Челябинской области назначили руководителя аппарата

Денис Кузьмин стоял у истоков Общественной палаты региона. Фото: Общественная палата Челябинской области.

В понедельник, 26 октября, к своим обязанностям приступает новый руководитель аппарата Общественной палаты Челябинской области. Распоряжением правительства региона на эту должность назначен Денис Кузьмин.

— Кузьмин стоял у истоков формирования Общественной палаты нашего региона. В 2005 году и при его непосредственном участии был создан аппарат Общественной палаты. Он же стал первым руководителем аппарата в 2006 году, — замечают в пресс-службе правительственной структуры.

Известно, что Денис Кузьмин имеет два высших образования: историческое и юридическое. Много лет успешно работал в органах государственной власти и бизнес-структурах. Имеет большой опыт общественной работы. Имеет чин Советника государственной службы 2 класса. Неоднократно отмечен грамотами и благодарностями областного и федерального уровня.

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